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Оценена возможность передачи птичьего гриппа от человека к человеку

Оценена возможность передачи птичьего гриппа от человека к человекуФото: Marco De Swart / Reuters

Птичий грипп H5N8 способен передаваться от птиц к человеку, он преодолел межвидовой барьер, однако от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса не передается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 24». Об этом сообщают «Известия».

В ведомстве отметили, что не стоит также опасаться и заражения через продукты питания, в частности курятину: всех зараженных птиц уничтожают, и попадание их мяса на прилавки исключено. При этом следует соблюдать меры предосторожности. Так, не стоит допускать соприкосновения сырого мяса с готовыми к употреблению продуктами питания. Также необходимо использовать для сырого мяса отдельные разделочную доску и нож, дезинфицировать рабочие поверхности с применением мыла и мыть руки после разделывания курицы.

В Роспотребнадзоре добавили, что в 2021 году наблюдается частое возникновение очагов гриппа среди диких и домашних птиц. Случаи заражения птиц вирусом гриппа A(H5N8) зафиксированы в большинстве стран Европы, включая Россию. «С учетом текущей динамики распространения вируса нельзя исключать появление новых очагов на территории нашей страны», — сказали в ведомстве.

20 февраля Анна Попова сообщила, что семь сотрудников российской птицефабрики, расположенной в южном регионе страны, впервые в мире были заражены новым штаммом — H5N8. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года. По словам Поповой, в настоящее время люди чувствуют себя хорошо, а заболевание у них протекало очень легко.

Россия

По материалам: lenta.ru
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