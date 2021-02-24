Оценены расходы на борьбу с пандемией коронавируса в России

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Совокупные расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии коронавирусной инфекции в России в 2020 году составили 2,856 триллиона рублей, или 12,5 процента общих расходов бюджета. Величину расходов с эпидемией оценила Счетная палата, сообщает РБК.

Общие расходы федерального бюджета в прошлом году составили 22,82 триллиона рублей — это на 4,6 триллиона рублей больше, чем в 2019-м, и на 3,2 триллиона рублей больше, чем планировалось на 2020-м до пандемического кризиса.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2021 года было принято 153 решения о выделении денежных средств из резервного фонда правительства на предотвращение влияния ухудшившейся экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактику и устранение последствий пандемии, защиту здоровья россиян и оказание помощи зараженным, а также на поддержку граждан в условиях эпидемии.

В январе сообщалось, что пандемия коронавируса стала самым мощным ударом по федеральному бюджету России с начала века. Эффект пандемии превысил эффект кризисов 2008-2009 и 2014 годов. В нынешний кризис власти столкнулись с 7-процентным снижением доходов бюджета по сравнению с 2019 годом, в то время как в номинальном выражении расходы выросли на 25 процентов, а в реальном — на 21 процент. В частности, траты на здравоохранение выросли почти в два раза, расходы на социальную поддержку населения — на 43 процента, затраты на регионы — на 39 процентов.