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Полицейские отказались прививаться вакциной AstraZeneca в Германии

Полицейские отказались прививаться вакциной AstraZeneca в ГерманииФото: Ranu Abhelakh / Reuters

Полицейские в Германии отказались прививаться от коронавируса вакциной AstraZeneca из-за опасения побочных эффектов. Об этом пишет Berliner Zeitung.

С предложением вакцинировать сотрудников полиции выступили власти Берлина. По информации Berliner Zeitung, после этих распоряжений офицеры с опаской обсудили планы политиков в чатах.

Представители профессиональных ассоциаций призвали не жертвовать здоровьем полицейских и оценивать риски вакцинации. Некоторые из них напомнили, что эффективность препарата AstraZeneca оценивают всего в 60 процентов. Его также назвали «вакциной второго сорта».

Всего в мире широко используется несколько вакцин против COVID-19. Среди них — препараты американских фармацевтических компаний Pfizer и Moderna, шведско-британской компании AstraZeneca, российская вакцина «Спутник V», а также разработки китайских компаний Sinopharm, Sinovac и CanSino. В настоящий момент в разработке находится свыше 200 вакцин, из них больше 60 — на стадии клинических испытаний.

В мире

По материалам: lenta.ru
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