Пользователь Twitter разгадал скрытое послание на парашюте марсохода Perseverance

Вадим Карасев

Пользователь Twitter Максенс Абела (Maxence Abela) со своим отцом разгадали секретное послание на парашюте марсохода Perseverance. Создатели аппарата зашифровали там фразу одного из президентов США и местоположение базы NASA.

По словам мужчины, разноцветный узор на куполе поделен на четыре круга неслучайно: во внешнем круге он нашел координаты Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния). Последовательность белых и красных сегментов оказалась двоичным кодом. При переводе в буквенное значение получается фраза Dare mighty things ("Отважьтесь на великие поступки"). Эти слова принадлежат 26-му президенту США Теодору Рузвельту. Впоследствии фраза стала девизом Лаборатории реактивного движения NASA.

Загадку разгадали всего через несколько часов после показа видео посадки Perseverance на Марс. Главный инженер марсохода Адам Стельцнер (Adam Steltzner) высоко оценил такую скорость. В своем Twitter он разместил расшифровку послания и поздравил людей, нашедших правильный ответ.

Ранее NEWSTES писал, что NASA показало посадку американского ровера на Красную планету.