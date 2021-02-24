Поздравляем! Тэхен из BTS стал лучшим лицом 2021 года

Влада Некрасова

Не зря Ви (V) из к-поп группы BTS называют самым красивым айдолом. Ведь музыкант снова и снова доказывает это, получая всевозможные титулы. Уже в этом году Ви получил награду «Лучшее лицо 2021 года».

Ви часто называют «национальным достоянием» из-за его необыкновенной внешности и чувства стиля. И эта награда еще раз доказала, кто является самым красивым айдолом в индустрии к-поп. Кажется, что у Ви нескончаемый список его достижений будет только пополняться. Несмотря на то, что Ви дебютировал без каких-либо официальных титулов в группе, он сумел стать лучшим вижуалом, вокалистом и хорошим танцором не только в группе BTS, но и во всей Корее. Его образ повторяют миллионы. Все хотят быть на него похожими.

Taehyung ranked #1 in the “Top Face 2021” by Special Awards. pic.twitter.com/I1wDb3iXNe — V Charts (Account Limited) (@BTSVChartData) February 19, 2021

К слову, не так давно Тэхен получил еще одну награду — Best Visual Centre. У тебя еще есть смотрения, что Ви является королем визуальных эффектов и настоящей жемчужиной BTS? Поздравляем музыканта с новым достижением. Тэхён, вперед за новыми наградами.