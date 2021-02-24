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Поздравляем! Тэхен из BTS стал лучшим лицом 2021 года

Поздравляем! Тэхен из BTS стал лучшим лицом 2021 года

Не зря Ви (V) из к-поп группы BTS называют самым красивым айдолом. Ведь музыкант снова и снова доказывает это, получая всевозможные титулы. Уже в этом году Ви получил награду «Лучшее лицо 2021 года».

Ви часто называют «национальным достоянием» из-за его необыкновенной внешности и чувства стиля. И эта награда еще раз доказала, кто является самым красивым айдолом в индустрии к-поп. Кажется, что у Ви нескончаемый список его достижений будет только пополняться. Несмотря на то, что Ви дебютировал без каких-либо официальных титулов в группе, он сумел стать лучшим вижуалом, вокалистом и хорошим танцором не только в группе BTS, но и во всей Корее. Его образ повторяют миллионы. Все хотят быть на него похожими.


К слову, не так давно Тэхен получил еще одну награду — Best Visual Centre. У тебя еще есть смотрения, что Ви является королем визуальных эффектов и настоящей жемчужиной BTS? Поздравляем музыканта с новым достижением. Тэхён, вперед за новыми наградами.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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