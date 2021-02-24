Россия снизила зависимость от доллара и евро

Вадим Карасев

Фото: Алексей Смышляев / «Коммерсантъ»

Россия снизила зависимость суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ) от доллара и евро, изменив валютную структуру фонда, говорится в сообщении на сайте Минфина.

«В нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей пять процентов и китайский юань с долей 15 процентов», — говорится в сообщении.

В свою очередь доля активов, номинированных в долларе и евро, в структуре ФНБ снизилась с 45 до 35 процентов, в фунте стерлингов — осталась прежней на уровне 10 процентов.

По состоянию на начало февраля ликвидная часть ФНБ оценивалась в 116,4 миллиарда долларов.

Экономисты и чиновники неоднократно призывали снизить зависимость международных расчетов от доллара, а также сократить его долю в международных резервах из-за опасений новых санкций, которые могут заморозить российские активы на корреспондентских счетах в Федеральной резервной системе США, а также американские гособлигации на балансе ЦБ.

24 февраля с таким призывом выступил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Американскую валюту дипломат назвал «ядовитым источником враждебных действий».