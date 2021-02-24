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Россиян научили распознавать фотомонтаж

Россиян научили распознавать фотомонтажФото: pixabay.com

Директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев научил россиян распознавать монтаж и фотошоп на снимках. По его словам, наиболее грубые фейки можно распознать благодаря внимательности. Своими советами он поделился в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт посоветовал обратить внимание на свет и тени, если на снимке изображена группа людей. Нужно убедиться, что все объекты отбрасывают тень в правильную сторону, а бесхозных теней на фото нет. Он привел распространенный пример, когда из-за намеренного искривления объектов на фото, такого, как выравнивание овала лица, искажает объекты на заднем фоне: деревья и дома.

Также Косарев рекомендует загрузить фотографию в популярный поисковик и попробовать найти оригинальное изображение, чтобы понять, что именно на нем изменили. Другой способ — инструмент Image Error level analysis, который способен находить измененные участки на фото и подсвечивать их за счет сжатия и количества пикселей в изображении.

Ранее глава «Гознака» Аркадий Трачук рассказал, что наиболее часто встречающейся подделкой документа является переклеенная фотография. Он отметил, что если в течение нескольких лет будут приняты решения по реализации проекта электронного паспорта, то необходимости в модернизации его бумажной версии не появится.

Россия

По материалам: lenta.ru
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