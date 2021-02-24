Российский вирусолог оценил прогноз ВОЗ о сроках завершения пандемии COVID-19

Вадим Карасев

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Прогноз специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сроках завершения пандемии COVID-19 в начале 2022 года достаточно точен. Так его оценил российский вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в эфире радио «Комсомольская правда», передает «Российская газета».

По мнению Волчкова, к указанному времени будут отмечаться лишь эпизодические вспышки инфекции.

Вирусолог отметил, что в некоторых странах еще сохраняется карантин, многие люди еще не переболели и не сделали прививку от коронавируса.

23 февраля глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. По его словам, худший сценарий позади и человечество знает о вирусе больше, чем на момент, когда он только начал распространяться. Клюге уточнил, что COVID-19 не исчезнет из человеческой популяции, но к названному сроку ограничения будут не нужны. При этом он подчеркнул, что это лишь прогноз, так как никто не может точно предсказать развитие ситуации.