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Российский вирусолог оценил прогноз ВОЗ о сроках завершения пандемии COVID-19

Российский вирусолог оценил прогноз ВОЗ о сроках завершения пандемии COVID-19Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Прогноз специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сроках завершения пандемии COVID-19 в начале 2022 года достаточно точен. Так его оценил российский вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в эфире радио «Комсомольская правда», передает «Российская газета».

По мнению Волчкова, к указанному времени будут отмечаться лишь эпизодические вспышки инфекции.

Вирусолог отметил, что в некоторых странах еще сохраняется карантин, многие люди еще не переболели и не сделали прививку от коронавируса.

23 февраля глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. По его словам, худший сценарий позади и человечество знает о вирусе больше, чем на момент, когда он только начал распространяться. Клюге уточнил, что COVID-19 не исчезнет из человеческой популяции, но к названному сроку ограничения будут не нужны. При этом он подчеркнул, что это лишь прогноз, так как никто не может точно предсказать развитие ситуации.

Россия

По материалам: lenta.ru
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