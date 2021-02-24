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СБУ заподозрила в госизмене «политического эксперта», светившегося на телеканалах Медведчука

СБУ заподозрила в госизмене «политического эксперта», светившегося на телеканалах Медведчука

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении киевлянину, выступавшему в качестве военно-политического «эксперта» на российских политических ток-шоу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Эксперта» задержали и установили, что он причастен к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Так, по заданию кураторов киевлянин создал сеть — в нее входили несколько веб-ресурсов и отдельные блогеры, а финансирование осуществлялось из РФ. В этой сети пропагандист распространял заказной контент, который поставляли в том числе координаторы с российского «Первого канала» и из агентства «News Front».

За денежное вознаграждение «эксперт» участвовал также в политических ток-шоу на росТВ, где способствовал разжиганию межнациональной розни.

Следствие, установило, что в информационной сфере «эксперт» совершал подрывную деятельности в ущерб государственной безопасности.

По данным СМИ, задержан Юрий Дудкин.

Ранее в СБУ сообщили, как продвигается следствие по делу Шария.

Украина

По материалам: fakty.ua
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