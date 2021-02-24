Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года

Лидия Мартынова

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни считает, что если бывший президент США Дональд Трамп решит вновь баллотироваться в 2024 году, то партия поддержит его кандидатуру.





"Будет ли президент и дальше играть роль в моей партии? Я уверен, что да... Я не знаю, будет ли он выдвигаться в 2024 году, но если будет, то я практически уверен, что он выиграет номинацию", - сказал Ромни в интервью газете New York Times.

Сам сенатор, в свою очередь, заявил, что не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз.

Капитолии в Вашингтоне "восстанием, которое подстрекал президент", а самого Дональда Трампа "человеком с уязвленной гордостью".Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.