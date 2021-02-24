Сергей Жигунов остался без квартиры и должен миллионы

Анастасия Иванова

Несколько часов назад стало известно, что Никулинский районный суд Москвы отказал актеру Сергею Жигунову, который ходатайствовал о возвращении прав на московскую недвижимость. Недвижимость была изъята в счет погашения кредита в размере 28 миллионов рублей. Об этом заявил ТАСС.

Продюсер планировал оспорить решение судебных приставов, однако ему это сделать вновь не удалось. Известно, что четыре года назад Сергей взял в волгоградском банке кредит на нужны кинопроизводства. Квартира актера числилась как залог. Жигунову не смог вовремя вернуть деньги, поэтому банк обратился в суд. Изначально, Сергею дали отсрочку, но и после нее продюсер не вернул долго. Тогда начали работу судебные пристава. Им пришлось забрать загородный дом актера, а также квартиру на Мосфильмовской улице.

«Был произведен арест недвижимости, затем по закону назначили торги. В первый раз они не состоялись, поскольку ни один из участников не явился. А во второй раз было подано менее двух заявок на участие в торгах», — рассказывал Жорин.

Известно, что у Сергея Жигунова еще есть три квартиры и дача в Подмосковье. Однако актер решил перестраховаться и переписал все на свою жену.

«Оставшуюся же в собственности единственную квартиру закон забрать не позволяет», — добавляет источник.