Швейцарское издание назвало вакцину "Спутник V" настоящим экспортным хитом

Вадим Карасев

Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" стала настоящим хитом на внешних рынках, пишут журналисты швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung. По сравнению с аналогичными западными продуктами она имеет ряд преимуществ.



Если продукты Pfizer и Moderna отличаются высокими ценами, то российский вариант более доступен — он стоит около $10 за дозу. Кроме того, он разработан на основе уже хорошо изученной аденовирусной платформы, его эффективность подтверждена.

В двух дозах российской вакцины применяются разные носители коронавирусной инфекции, поэтому эффективность комбинированного приема препарата выше, чем у вакцины от AstraZeneca.

Как сообщал NEWSTES, 20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса — ею стала "КовиВак", созданная центром имени Чумакова.