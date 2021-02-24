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США и Канада объединились для противостояния Китаю

США и Канада объединились для противостояния КитаюДжастин Трюдо и Джо БайденФото: Jonathan Ernst / Reuters

США и Канада объединились для противостояния Китаю. Об этом заявил президент США Джо Байден по итогам видеоконференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает РИА Новости.

По его словам, он обсудил с Трюдо общие подходы к мировым вызовам.

«Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности», — сказал Байден.

Страны также договорились о модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и о запуске расширенного американо-канадского диалога по Арктике, который будет охватывать «вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и управлением».

«Канада и США — это не только жизненно важные партнеры или союзники по НАТО, приверженные общей обороне. Премьер-министр и я обсудили нашу работу с нашими европейскими союзниками по укреплению трансатлантической безопасности», —заключил Байден.

Ранее президент США Джо Байден захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».

22 февраля глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И назвал виновного в ухудшении отношений Пекина и Вашингтона. По его словам, деградация китайско-американских отношений до наихудшего в истории уровня произошла по вине администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

В мире

По материалам: lenta.ru
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