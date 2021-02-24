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Светлана Тихановская: «О разводе не думала, но убить мужа хотелось часто»

Светлана Тихановская: «О разводе не думала, но убить мужа хотелось часто»

В прошлом году мужа Светланы Тихановской посадили в тюрьму. Последний раз политик разговаривала с Сергеем по телефону примерно четыре месяца назад. По словам женщины, она очень скучает по супругу, хоть ранее между ними и были недопонимания.


Ходили слухи, якобы раньше Сергей Тихановский поднимал руку на жену. 38-летняя Светлана впервые отреагировала на домыслы. По словам политика, муж никогда ее не бил. При этом общественный деятель не стала скрывать, что характер у супруга действительно вспыльчивый.

«Сергей — лидер. Он бывал не сдержан, да, правда. Мог прикрикнуть и не совсем одобрительно обо мне отзываться. Я не думаю, что он это делал со зла, такая черта характера. Иногда под раздачу попадала не только я. Конечно, мне было обидно, но ничего не было такого, чего нельзя было бы простить. О разводе не думала, но убить мужа хотелось часто. Может, у него такие мысли были? Все мы не подарки», — призналась кандидат в президенты Республики Беларусь в интервью для YouTube-канала «В гостях у Гордона».

Сейчас 42-летний Сергей сидит в СИЗО города Жодино. Летом 2020-го на его даче следственная бригада обнаружила 900 тысяч долларов… Светлана рассказала, в каких условиях находится супруг. «Он в одиночной камере уже несколько месяцев. У нас очень несладко в тюрьмах. Я очень надеюсь, что он не подвергается там никакому воздействию. Возможно, он меня оберегает. Возможно, не говорит, но я надеюсь, что этого нет», — подчеркнула общественный деятель. 

Сама политик вместе с детьми, 10-летним Корнеем и пятилетней Агнией, уехала в Литву. Еще какое-то время Светлана планирует там пожить. По словам женщины, наследники скучают по дому и постоянно спрашивают про папу. «Сын понимает, что происходит. Он знает, что отец в тюрьме. Он не задает лишних вопросов. А дочке заходит сказка о том, что папа в командировке. Говорю, что из-за ковида не можем вернуться в Беларусь», — заключила Тихановская. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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