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Три детских технопарка «Кванториум» создадут в Ивановской области в ближайшие три года

Три детских технопарка «Кванториум» создадут в Ивановской области в ближайшие три года

Три детских технопарка «Кванториум» Минпросвещения России создадут в Ивановской области в ближайшие три года, сообщает газета «Аргументы и факты – Иваново».

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Станислав Воскресенский.

Отмечается, что в 2021 году «Кванториум» оборудуют в школе № 8 Кинешмы, в 2022 году – в школе № 9 Шуи, в 2023 году – в лицее № 67 Иванова. Всего на создание технопарков направят 64 миллиона рублей из средств федерального бюджета.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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