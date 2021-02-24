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Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку

Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
Украинские власти должны усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних. С таким мнением в эфире "4 канала" выступил львовский журналист Остап Дроздов.

Дроздов заявил, что в настоящее время "презирать украинский язык" публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а "гражданам своим можно". "Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет", - добавил он.

По словам журналиста, необходимо инициировать внесение изменений в закон о языковой политике, которые позволят наказывать за публичное неуважение украинского языка.

России против Украины". Позднее девочка принесла извинения за свои слова.
Россия

По материалам: ria.ru
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