Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку

Влада Некрасова

Украинские власти должны усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних. С таким мнением в эфире "4 канала" выступил львовский журналист Остап Дроздов.

Дроздов заявил, что в настоящее время "презирать украинский язык" публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а "гражданам своим можно". "Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет", - добавил он.

По словам журналиста, необходимо инициировать внесение изменений в закон о языковой политике, которые позволят наказывать за публичное неуважение украинского языка.

России против Украины". Позднее девочка принесла извинения за свои слова.