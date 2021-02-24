В 2021 году в двух специальных школах Забайкалья обновят материально-техническую базу

Влада Некрасова

В рамках нацпроекта «Образование» в Урульгинской специальной школе-интернате и Специальной коррекционной общеобразовательной школе № 10 города Краснокаменска Забайкальского края обновят материально-техническую базу, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

«Забайкальский край принимает активное участие в реализации национальных проектов, направленных на улучшение условий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Субсидия будет направлена на оснащение мастерских по предмету «Технология», для внедрения современных программ профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям. Также будут обновлены кабинеты для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы и других учебных кабинетов», – подчеркнула министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.

Для модернизации образовательных учреждений было выделено 14,7 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

В 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Образование в регионе новым оборудованием обеспечат мастерские в Читинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе.