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В 2021 году в двух специальных школах Забайкалья обновят материально-техническую базу

В 2021 году в двух специальных школах Забайкалья обновят материально-техническую базу

В рамках нацпроекта «Образование» в Урульгинской специальной школе-интернате и Специальной коррекционной общеобразовательной школе № 10 города Краснокаменска Забайкальского края обновят материально-техническую базу, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

«Забайкальский край принимает активное участие в реализации национальных проектов, направленных на улучшение условий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Субсидия будет направлена на  оснащение мастерских по предмету «Технология», для внедрения современных программ профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям. Также будут обновлены кабинеты для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы и других учебных кабинетов», – подчеркнула министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.

Для модернизации образовательных учреждений было выделено 14,7 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

В 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Образование в регионе  новым оборудованием обеспечат мастерские в Читинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе.

Общество

По материалам: edu.ru
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