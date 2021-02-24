В Хабаровском крае подвели итоги VIII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Анастасия Иванова

В Хабаровском крае завершился VIII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

«По итогам чемпионата студенты Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий заработали 11 золотых медалей, студенты Хабаровского технологического колледжа – восемь золотых медалей, учащиеся Хорского агропромышленного колледжа – шесть золотых медалей», – сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Впервые была организована работа новых для региона компетенций: «Программные решения для бизнеса», «Бухгалтерский учет», «Социальная работа», «Разработка виртуальной и дополнительной реальности», «Управление локомотивом», «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий», «Веб-дизайн и разработка».

В этом году региональный этап проходил в 19 учреждениях: в 16 колледжах и техникумах, а также в центре дополнительного образования «IT-куб» Минпросвещения России, Дальневосточном государственном университете путей сообщения и цехе ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ».

В чемпионате приняли участие 344 конкурсанта, 249 экспертов и 49 главных региональных экспертов, а также 150 человек из состава Корпуса волонтеров профессионального образования края.