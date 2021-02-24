В России захотели поступить с криптовалютой по примеру наркотиков

Вадим Карасев

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В Госдуме захотели поступить с криптовалютой по примеру наркотиков — в нижней палате парламента считают, что цифровые деньги нужно легализовать и регулировать по примеру оборота наркотических препаратов. Такое предложение высказал депутат, глава комитета по законодательству Павел Крашенинников, пишет ЕАН.

Парламентарий отметил, что пока российские власти занимают противоречивую позицию в вопросе цифровых валют. По его оценке, правительство, с одной стороны, не хочет легализовывать их, а с другой — хочет собирать налоги. Крашенинников отметил, что законодательство в отношении криптовалют в нынешнем виде не отвечает на вопрос, является ли торговля ими на территории России легальной.

«Нужно, чтобы была возможность осуществлять легальные сделки [с криптовалютой], чтобы была возможность наследования, нужно включать в совместную собственность. Сейчас это не попадает никуда. Пускай такие валюты будут ограниченно оборотоспособны, как это, допустим, происходит с наркотическими препаратами, когда где-то можно, где-то нельзя», — сказал он.

С 2021 года в России вступил в силу закон «О цифровых финансах», который дает определение криптовалютам, но запрещает их использование на территории страны в качестве платежного средства. В середине февраля текущего года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о налоге на прибыль или налоге на доходы физических лиц, полученных от сделок с цифровыми валютами.