В США оценили шансы на выдвижение Трампа на пост президента в 2024 году

Вадим Карасев

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни оценил шансы на выдвижение бывшего лидера США Дональда Трампа на пост президента в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg.

По словам Ромни, если бывший глава Белого дома решит вновь баллотироваться в 2024 году, то партия поддержит его кандидатуру. «Будет ли президент и дальше играть роль в моей партии? Я уверен, что да. Я не знаю, будет ли он выдвигаться в 2024 году, но если будет, то я практически уверен, что он выиграет номинацию», — заявил сенатор. При этом Ромни добавил, что сам не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз.

В декабре прошлого года сообщалось, что Трамп повременит с решением об участии в следующих выборах, которые пройдут в 2024 году. Так, американский лидер не будет объявлять о своем участии до инаугурации демократа Джо Байдена, которая состоится 20 января. Таким образом он хочет показать сторонникам, что не отказался от попыток оспорить результаты прошедших в ноябре президентских выборов.