Заговоры на 12 магических трав от 12 бед

Вадим Карасев

Травы используются людьми испокон веков. С их помощью можно не только исцелиться от недугов, но и создать сильную защиту от любых бед и проблем. Правильно собранные растения способны подарить сильную защиту и оградить от множества неприятностей.

Знания об использовании трав передавались из поколения в поколение, и в современном мире эти навыки вновь набирают популярность. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с магическими свойствами 12 целебных растений, с помощью которых каждый сможет создать для себя сильную защиту от бед и неприятностей.

В какое время нужно собирать травы

Собирать травы важно в определенное время, чтобы их целебные свойства не пропали. Листья собирают до цветения, чтобы они не передали свои силы бутонам. Собирают растения с весны по позднюю осень, однако самыми лучшими днями считаются праздники Троицы и Ивана Купалы. Также сбор растений можно приурочить к лунному календарю. Во время роста Луны набирают силу побеги, а когда Луна убывает — корни. По поверьям первое сорванное растение задаривают, оставляя у корней монетку, кусочек сахара или яркую ленту. Собирать растения нужно в тихом спокойном месте, вдали от дорог, поселений и свалок.

Магическая сила 12 трав: как использовать их для ограждения от бед

1. Дербенник. Это растение используется для защиты от дурного глаза и нечистых сил, помогает оградиться от сглазов и порчи. Высушенное растение заговаривают и носят с собой: «От нечистых сил укрываюсь, от сглаза и порчи спасаюсь. Силу растения себе во благо использую, никому вреда не наношу и себя в обиду не даю».

2. Тысячелистник. Эту траву используют для привлечения прибыли и усиления интуиции. Заговор читают в темное время суток: «Сколько листочков, столько и прибыли придет. Интуицию усилю, своего не упущу, беды стороной обойду».

3. Девясил. Эту траву по праву называют целителем любых недугов. Траву заговаривают, а затем употребляют или носят с собой в засушенном виде: «Сил набираюсь, с любыми недугами легко справляюсь».

4. Зверобой. Зверобой защищает от злых людей и помогает распознать тайных врагов и недоброжелателей. Это растение станет отличным талисманом для деловых людей. Заговор читают на рабочем месте: «Все тайное явным становится, зло от меня не укроется. От обмана и предательства защищаюсь, невзгоды прогоню, счастье привлеку».

5. Иван-да-Марья. Набраться мудрости и обрести счастье в любви поможет заговор на это растение: «Мудрость обретаю, счастье свое не упускаю».

6. Клевер. С помощью этого растения в прежние времена завоевывали сердца, привлекали любовь и обретали молодость на долгие годы. Перед использованием растение обязательно заговаривали: «Как клевер по весне распускается, так и красота моя обновляется. Любовь привлекаю, одиночества и старости не знаю».

7. Чертополох. Это растение повсеместно использовали для защиты своего жилища и себя от любого зла, будь то воры или природные стихии. Также растение применяли для того, чтобы остудить любовный пыл. Заговор читают на рассвете: «Солнце возрождается, нечистую силу прогоняет, страхи с лица земли стирает. Как рассвет разгорится, так и я смогу от любой беды защититься».

8. Подорожник. Это растение считали приносящим удачу и облегчающим самую трудную дорогу. Использовали подорожник и для лечения недугов. Заговор читали как на высушенные листья, так и на отвары: «Силу обретаю, здоровье поправляю. В дальнюю дорогу соберусь — вовремя вернусь. По дороге удача со мной останется, беды прогонит, счастье притянет».

9. Крапива. Крапиву используют как целебное средство и как оберег, изгоняющий нечистую силу, особенно если человека одолевает лярва. Заговор читают в полдень: «Все дурное с рассветом уходит, в полдень в тлен превращается. Крапивой жалю, себя защищаю, бед и болезней больше не знаю».

10. Иван-чай (кипрей). Растение обладает тонизирующими и укрепляющими свойствами, помогает привлекать денежную удачу и везение в работе. Заговор на него читают в день сбора: «От земли отрываю, монетой плачу, свойства целебные себе беру».

11. Пастушья сумка. Благодаря этому растению получается привлечь деньги и прогнать бедность. Растение заговаривают перед тем, как положить в кошелек: «Семена созревают, новым растениям жизнь дарят. Себе в кошелек оберег положу, деньги свои получу».

12. Мята. Это растение можно использовать для многих целей: обрести богатство, поправить здоровье, привлечь в свою жизнь любовь и счастье. Заговор читают в зависимости от преследуемой цели. Для обретения любви мяту добавляют в любое блюдо и угощают им избранников. Во время приготовления проговаривают: «Что с любовью приготовлено, то любовью и вернется, в сердце избранника моего (имя) взаимностью отзовется».