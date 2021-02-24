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Жириновский допустил досрочные выборы в Госдуму

Жириновский допустил досрочные выборы в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал начало лета самым благоприятным периодом для досрочных выборов в Госдуму.

Он напомнил, что "Единая Россия" предлагала сдвинуть сроки еще минувшей осенью.

"Это не наше предложение и не наша идея. Но это возможно и сейчас. В конце марта Дума может быть распущена и в конце июня проведены выборы", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".

Политик отметил, что по закону четырех месяцев достаточно для подготовки к голосованию.


По его мнению, летом эпидемиологическая обстановка в стране будет лучше, чем осенью.

Сейчас выборы в нижнюю палату парламента VIII созыва назначены на 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).

Политика

По материалам: ria.ru
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