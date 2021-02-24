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Звезда «Холостяка» впервые прокомментировала смертельное ДТП с ее участием

Звезда «Холостяка» впервые прокомментировала смертельное ДТП с ее участиемВиктория КоротковаФото: Instagram @korotkova_viktoriya

Звезда реалити-шоу «Холостяк», 25-летняя Виктория Короткова, впервые прокомментировала смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве с ее участием. Она решила дать интервью изданию Tatler после официального отказа в возбуждении уголовного дела.

«Я жила в аду. Сейчас у меня как будто стройка дома. По кирпичику выкладываю себя заново», — рассказала Короткова.

Модель призналась, что после аварии отрезала себя от внешнего мира, не выходила из дома, не могла есть и спать. «Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут – я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария», — сказала она. Девушка также рассказала о работе с психологом.

По словам Коротковой, сейчас она не ездит сама за рулем, у нее есть водитель. Модель заявила, что ее жизнь поменялась и не будет прежней.

На своей странице в Instagram Короткова также прокомментировала первое интервью после аварии. «6 октября 2020 года мою жизнь словно поставили на паузу. А жизнь другого человека оборвалась. Было чувство, что всего этого я не выдержу, не смогу пережить. И только близкие помогли справиться», — написала она, добавив, что хочет «поставить точку и двигаться дальше».

Смертельное ДТП с участием Коротковой произошло вечером 5 октября на Кутузовском проспекте. Пешеход Александр Новиков переходил дорогу в неположенном месте, а Короткова была за рулем Mercedes Gelandewagen. 39-летний мужчина погиб на месте.

По предварительным данным, участница реалити-шоу в момент вождения была трезва. Ее адвокат Владислав Подшибякин сообщал, что загруженный участок дороги не позволил Коротковой избежать смертельного ДТП.

Короткова вышла в финал шестого сезона шоу «Холостяк» с музыкантом Егором Кридом. Победительницей стала ее подруга — модель Дарья Клюкина, однако ее отношения с артистом так и не сложились.

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По материалам: lenta.ru
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