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Активисты РДШ сыграли в хоккей со "Звездами России" в поддержку ветеранов

Активисты РДШ сыграли в хоккей со "Звездами России" в поддержку ветеранов

В поддержку акции #ЗащитимВетеранов на Красной площади в Москве состоялся выставочный хоккейный матч между командами Российского движения школьников и "Звезда России". В игре, завершившейся вничью 13:13, приняли участие известные актеры, политики и спортсмены, в их числе чемпионы Олимпийских игр и чемпионы мира.

Капитаном команды школьников, состоящей из ребят 10–15 лет, выступил председатель регионального отделения РДШ Московской области Николай Ханин.

"Этот матч проходил под хештегом #ЗащитимВетеранов. Мы знаем, какие не очень приятные события произошли для всего нашего общества, когда была попрана честь ветеранов. И было принято решение совместно с ветеранами спорта, профессиональными хоккеистами и нашей командой РДШ провести такой выставочный матч в поддержку ветеранов. Я считаю, что выйти на каток перед Красной площадью, играть в хоккей с ощущением, что ты делаешь это в защиту кого-то, занимаешься любимым делом и при этом кого-то защищаешь — эти ощущения дают огромный заряд энергии, удовольствия", — рассказал Ханин.

Партнерами школьников по команде выступили известные российский хоккеисты: чемпион мира 2012 года Александр Свитов, Алексей Копейкин, Сергей Гимаев, Виталий Шулаков и телеведущий Станислав Ярушин. В составе команды "Звезды России" на лед вышли народный артист РФ Игорь Бутман; чемпион мира, хоккеист Александр Гуськов, футболист Александр Мостовой, шоумен Оскар Кучера, ректор РГСУ Наталья Починок и представители Минспорта.

"Мы гордились победами, следили, смотрели... Ветераны спорта, ветераны труда. Мы должны поддерживать, должны делать, и я считаю, что это благородное и очень правильное начинание. Это очень правильный посыл, поддерживаемый и государством, и людьми. Надеюсь, что ветераны наши будут счастливы и не будут чувствовать себя брошенными", — поделился мнением народный артист РФ Игорь Бутман.

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По материалам: uposters.ru
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