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Анна Грачевская: «Смерть Бориса – это ошибка врачей!»

Анна Грачевская: «Смерть Бориса – это ошибка врачей!»

Грачевский попал в больницу с ковидом в конце прошлого года, и за три недели буквально сгорел. Экс-супруга Бориса Юрьевича, с которой режиссер был на связи последние дни, обвиняет в трагедии докторов.


После кончины бывшего мужа — Бориса Грачевского, Анна впервые решилась на откровенное интервью. Телеведущая, которая воспитывает от него 8-летнюю дочь Василису, до сих пор не смирилась с утратой.

Ведь и сам режиссер до последнего бодрился, просил близких не волноваться, слал им позитивные фото в кислородной маске. Но чуда не произошло. «Узнав, что Бори больше нет, не поверила. Попросила убрать Васю, чтобы она не видела маму в таком состоянии: меня трясло, я металась по комнате из угла в угол, — рассказывает в интервью «NewsTes.ruу» Анна Грачевская. — Может быть, прозвучит довольно грубо, но: кто угодно, только не он! Боря так сильно любил жизнь. Он не хотел умирать, не думал о смерти, был полон сил… Уверена, это какая-то ошибка врачей. Что-то там такое случилось. Он должен был выкарабкаться 100%, все верили!»

Создателя «Ералаша» похоронили на Троекуровском кладбище: на 40 дней Анна навестила могилу экс-супруга, передала ему привет от дочери. Василису решила не травмировать — для нее папа должен навсегда остаться живым. Женщина признается, что рассказать ребенку о его уходе было невероятно тяжело.

«Я не могла подобрать слова, всю ночь читала, как правильно преподнести. И в итоге поняла, что нет никакого «правильно», никаких шаблонов — нужно просто взять и сделать так, как чувствуешь. Объяснила: теперь он не здесь, но всегда останется рядом, как ангел-хранитель. Будет наблюдать за ней, оберегать. А Вася: «Мам, я все понимаю, но меня не устраивает, что я ответ не услышу, если что-то у него спрошу». Говорю, мол, дочка, ты почувствуешь, — не сразу, со временем… Он будет тебя направлять», — со слезами на глазах вспоминает Грачевская.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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