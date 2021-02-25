Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию в онкологической клинике

Влада Некрасова

Обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэр Томска Иван Кляйн перенес операцию в томском НИИ онкологии, но о результатах говорить пока рано, сообщила РИА Новости в четверг адвокат арестованного градоначальника Марина Вихлянцева.

"Операция прошла, но пока у нас сведения такие же, как у всех… Пока точных данных (об успешности) нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что Кляйн в настоящее время продолжает находиться в клинике. Как сообщали адвокаты, Кляйну требовалась неотложная операция на почке.