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Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию в онкологической клинике

Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию в онкологической клинике
Обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэр Томска Иван Кляйн перенес операцию в томском НИИ онкологии, но о результатах говорить пока рано, сообщила РИА Новости в четверг адвокат арестованного градоначальника Марина Вихлянцева.

"Операция прошла, но пока у нас сведения такие же, как у всех… Пока точных данных (об успешности) нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что Кляйн в настоящее время продолжает находиться в клинике. Как сообщали адвокаты, Кляйну требовалась неотложная операция на почке.

Россия

По материалам: ria.ru
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