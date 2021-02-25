Большинство россиян хотят получать пенсию от своего работодателя

Вадим Карасев

Большинство граждан России хотят получать корпоративную пенсию от своего работодателя. Россияне желают видеть её в дополнение к государственной, сообщают эксперты сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.

По результатам опроса, 84% респондентов высказались за дополнительные выплаты с места работы. За последний год число таких людей увеличилось - в прошлом году о таком желании говорили 78%.

Треть опрошенных заявила, что им в этом случае должны выплачивать не менее 30 тысяч рублей в месяц. Наиболее заинтересованными в этих бонусах оказались люди в возрасте от 36 до 55 лет, наименее - молодежь от 18 до 25 лет. Участники исследования старше 56 лет меньше всего доверяют корпоративным пенсиям.

Специалисты добавили, что среди опрошенных только 3% - участники корпоративных пенсионных программ (КПП), а 18% о них слышали.

Ранее NEWSTES писал, что россияне рассказали о желаемом размере накоплений к концу карьеры.