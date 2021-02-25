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Индийский регулятор запросил данные об иммуногенности "Спутника V"

Индийский регулятор запросил данные об иммуногенности "Спутника V"
Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств, рассматривающие заявку на экстренное использование в Индии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", запросили у компании Dr Reddy's дополнительные данные, сообщает агентство PTI со ссылкой на источники.

В среду эксперты Центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств Индии начали рассмотрение заявки Dr Reddy's Laboratories на экстренное использование российской вакцины. На данный момент такое разрешение есть только у двух вакцин: индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и вакцины местной разработки Covaxin.

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"Комитет экспертов по COVID-19 Центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств, который обсудил заявку Dr Reddy's Laboratories, запрашивающую разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19 "Спутник V", в среду попросил фирму предоставить данные об иммуногенности и безопасности в соответствии с протоколом, утвержденным Центральной организацией по контролю за лекарственными средствами. Как только компания представит данные, будет рассмотрено её заявление о разрешении на использование в экстренных ситуациях", - сказал собеседник агентства.

РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
В мире

По материалам: ria.ru
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