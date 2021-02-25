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«Это хамство!»: Татьяна Брухунова разозлилась из-за сравнения с соперницей

«Это хамство!»: Татьяна Брухунова разозлилась из-за сравнения с соперницей

На днях супруга Евгения Вагановича посетила спектакль Юрия Грымова в театре «Модерн», где попала под прицелы камер. Татьяна Брухунова неохотно общалась с представителями прессы, а на вопрос о сравнении с Еленой Степаненко и вовсе решила как можно быстрее покинуть учреждение.


«Это хамство!» — заявила избранница Петросяна. К слову, Татьяну Брухунову действительно не раз сравнивали с молодой Еленой Григорьевной, считая, что обе очень похожи. Вот только сама Степаненко старается обходить столь больную тему стороной, уверяя, что уже давно простила бывшего супруга, который предпочел ей Татьяну.

Напомним, Петросян и Степаненко прожили вместе более 30 лет, после чего неожиданно объявили о расставании. Публика почему-то решила, что семью юмористов разрушила Брухунова, и тут же ополчилась на нее с критикой. Татьяна дала достойный отпор обидчикам. 

«Меня достали моралистки вроде вас! Я только одного не пойму: ну, нафига вы здесь зависаете? Я и такая, и сякая. Вы все правильные и идеальные. Супер! Отвалите уже от меня, леди совершенство!» — парировала она.

А почти год назад Брухунова родила Петросяну сына, которого назвали Ваганом. Сегодня малыша можно смело назвать любимцем публики.

«Ваган. Так зовут моего сына. Чаще прочих я читаю здесь вопрос: «Почему Вы выбрали такое необычное имя?». Отвечаю. В переводе на русский язык с армянского оно читается как «Щит» (под защитой)», — отмечала Татьяна.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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