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Комитет палаты представителей США призвал к санкциям против Минска

Комитет палаты представителей США призвал к санкциям против Минска
Комитет по международным делам палаты представителей США принял в четверг резолюцию, которая призывает к введению дополнительных санкций в отношении властей Белоруссии. Заседание транслировалось в Youtube-канале комитета.

Члены комитета единогласно проголосовали за пакет резолюций, в состав которого входил и документ под названием "О поддержке народа Белоруссии и их демократических чаяний и осуждении подтасовок на выборах и последующих жестоких подавлений мирных протестов незаконным режимом Лукашенко".

В резолюции, внесенной в комитет 15 февраля, говорится, что палата представителей не считает прошедшие в Белоруссии выборы свободными и честными и не признает их результаты.

Канадой и другими союзниками и партнерами, против властей Белоруссии, которые нарушили права человека, и представителей избирательной комиссии, причастных к действиям, результатом которых стала фальсификация результатов выборов 9 августа 2020 года", - говорится в тексте документа.
В мире

По материалам: ria.ru
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