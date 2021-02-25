Комитет палаты представителей США призвал к санкциям против Минска
Сегодня, 21:25 Анастасия Иванова
Комитет по международным делам палаты представителей США принял в четверг резолюцию, которая призывает к введению дополнительных санкций в отношении властей Белоруссии. Заседание транслировалось в Youtube-канале комитета.
Члены комитета единогласно проголосовали за пакет резолюций, в состав которого входил и документ под названием "О поддержке народа Белоруссии и их демократических чаяний и осуждении подтасовок на выборах и последующих жестоких подавлений мирных протестов незаконным режимом Лукашенко".
В резолюции, внесенной в комитет 15 февраля, говорится, что палата представителей не считает прошедшие в Белоруссии выборы свободными и честными и не признает их результаты.Канадой и другими союзниками и партнерами, против властей Белоруссии, которые нарушили права человека, и представителей избирательной комиссии, причастных к действиям, результатом которых стала фальсификация результатов выборов 9 августа 2020 года", - говорится в тексте документа.
По материалам: ria.ru