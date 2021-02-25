Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

Алексей Вольцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что этот год будет непростым, внешние силы по-прежнему хотят расшатать обстановку в стране.





"Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год", - сказал он на встрече в четверг в Минске с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем. Его слова приводит агентство Белта.

Лукашенко отметил желание внешних сил расшатать обстановку в Белоруссии. Один из вопросов, который обозначил президент на встрече, - обеспечение стабильности и безопасности внутри Белоруссии в этом непростом году. "И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что "сегодня уже претензии по спорту предъявляют". "Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы - это конкретные действия - идут из-за рубежа", - заявил президент.