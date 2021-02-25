Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии

Вадим Карасев

Канцлер Германии Ангела Меркель во время заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге сообщила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Германии. По ее словам, власти уже не могут скрывать происходящее в стране.

"Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что имеем дело с третьей волной", — цитирует телеканал RTL слова главы немецкого правительства.



Она добавила, что в случае распространения "южноафриканской" мутации COVID-19 вакцины могут оказаться недостаточно эффективными. Меркель призвала воздержаться от значительных ослаблений локдауна на этом фоне.

Ограничения в трех сферах (социальные контакты, образовательные учреждения и различные области экономики, в том числе магазины, рестораны и отели) необходимо снимать постепенно. Это требует разработки конкретных этапов смягчения карантина с особыми условиями для них. При этом на каждом шаге отмены ограничений нужно предотвратить экспоненциальный рост новых заражений.

С начала пандемии в Германии коронавирусную инфекцию диагностировали у 2 394 811 человек, 68 318 человек скончались.