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Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии

Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель во время заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге сообщила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Германии. По ее словам, власти уже не могут скрывать происходящее в стране.

"Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что имеем дело с третьей волной", — цитирует телеканал RTL слова главы немецкого правительства.

Она добавила, что в случае распространения "южноафриканской" мутации COVID-19 вакцины могут оказаться недостаточно эффективными. Меркель призвала воздержаться от значительных ослаблений локдауна на этом фоне. 

Ограничения в трех сферах (социальные контакты, образовательные учреждения и различные области экономики, в том числе магазины, рестораны и отели) необходимо снимать постепенно. Это требует разработки конкретных этапов смягчения карантина с особыми условиями для них. При этом на каждом шаге отмены ограничений нужно предотвратить экспоненциальный рост новых заражений.

С начала пандемии в Германии коронавирусную инфекцию диагностировали у 2 394 811 человек, 68 318 человек скончались.

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По материалам: uposters.ru
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