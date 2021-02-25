Очередная охотница за «холостяком» Тимати: Мария Вебер

Анастасия Иванова

Уже через несколько недель в эфире телеканала ТНТ стартует новый сезон шоу по поиску пары и любви на всю жизнь. Нет-нет, мы не про известную телестройку, как вы подумали! Это «Холостяк» с Тимуром Юнусовым.

Одной из девушек, которая будет пытаться покорить сердце рэпера, стала… Мария Вебер. Сейчас у поклонников «Фабрики звезд» возник эффект дежавю и удивление, что певица, участница группы «Тутси», мать уже взрослого сына, решила попробовать свои силы в борьбе за музыканта.

Но спешим разочаровать — это лишь полная тезка артистки. Эффектная модель называет себя «послом любви», кроме этого у девушки есть свой бренд купальников. В своих постах Мария поднимает важные социальные темы, а так же пишет стихи. У 22-летней брюнетки роскошные формы, отсутствие браков в биографии и, кажется, что с такими данными есть все шансы дойти до финала шоу.

К слову, съемки нового сезона, который только анонсируется на ТНТ, уже закончены. Но ни сам Тимур, ни его окружение по условиям строгого контракта итогов не разглашают. А в Сети и вовсе муссируются слухи — не было ли расставание с матерью его сына фейковым, исключительно, чтобы раскрутить и без того рейтинговый проект.

Отвечаем: вряд ли. Потому что известно, что рэпер и Анастасия Решетова разъехались, а у молодой мамы уже появился новый влиятельный поклонник, одаривающий ее гигантскими цветочными композициями и недешевыми презентами.