Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Очередная охотница за «холостяком» Тимати: Мария Вебер

Очередная охотница за «холостяком» Тимати: Мария Вебер

Уже через несколько недель в эфире телеканала ТНТ стартует новый сезон шоу по поиску пары и любви на всю жизнь. Нет-нет, мы не про известную телестройку, как вы подумали! Это «Холостяк» с Тимуром Юнусовым.


Одной из девушек, которая будет пытаться покорить сердце рэпера, стала… Мария Вебер. Сейчас у поклонников «Фабрики звезд» возник эффект дежавю и удивление, что певица, участница группы «Тутси», мать уже взрослого сына, решила попробовать свои силы в борьбе за музыканта.

Но спешим разочаровать — это лишь полная тезка артистки. Эффектная модель называет себя «послом любви», кроме этого у девушки есть свой бренд купальников. В своих постах Мария поднимает важные социальные темы, а так же пишет стихи. У 22-летней брюнетки роскошные формы, отсутствие браков в биографии и, кажется, что с такими данными есть все шансы дойти до финала шоу.

К слову, съемки нового сезона, который только анонсируется на ТНТ, уже закончены. Но ни сам Тимур, ни его окружение по условиям строгого контракта итогов не разглашают. А в Сети и вовсе муссируются слухи — не было ли расставание с матерью его сына фейковым, исключительно, чтобы раскрутить и без того рейтинговый проект.

Отвечаем: вряд ли. Потому что известно, что рэпер и Анастасия Решетова разъехались, а у молодой мамы уже появился новый влиятельный поклонник, одаривающий ее гигантскими цветочными композициями и недешевыми презентами.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Комитет палаты представителей США призвал к санкциям против Минска
Комитет палаты представителей США призвал к санкциям против Минска
За месяц Украина нарастила долг на полмиллиарда
За месяц Украина нарастила долг на полмиллиарда
Пашинян заявил, что уволенные им военачальники остаются его "братьями"
Пашинян заявил, что уволенные им военачальники остаются его "братьями"
В России за сутки умерли 446 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 446 пациентов с коронавирусом
В России выявили минимум новых случаев коронавируса с октября
В России выявили минимум новых случаев коронавируса с октября
Отрицавшего холокост профессора уволили из петербургского вуза
Отрицавшего холокост профессора уволили из петербургского вуза
Очередная охотница за «холостяком» Тимати: Мария Вебер
Очередная охотница за «холостяком» Тимати: Мария Вебер
Последняя любовь Виктора Проскурина: «То, как именно меня выгнали из квартиры, было шоком»
Последняя любовь Виктора Проскурина: «То, как именно меня выгнали из
Светлые комнаты и много музыки: экскурсия по дому лидера группы «Звери» Романа Билыка
Светлые комнаты и много музыки: экскурсия по дому лидера группы
Экс-министр финансов Маркарова назначена послом Украины в США
Экс-министр финансов Маркарова назначена послом Украины в США
Собянин анонсировал снятие части ограничений в Москве
Собянин анонсировал снятие части ограничений в Москве
Путин обозначил Пашиняну свою позицию по ситуации в Армении
Путин обозначил Пашиняну свою позицию по ситуации в Армении

Топ на сегодня

В США сочли «Северный поток-2» победой Путина
В США сочли «Северный поток-2» победой Путина
В Мексике стартовала вакцинация «Спутником V»
В Мексике стартовала вакцинация «Спутником V»
В Литве жители дома престарелых заразились COVID-19 после вакцинации
В Литве жители дома престарелых заразились COVID-19 после вакцинации
«Спутник V» зарегистрировали еще в одной стране
«Спутник V» зарегистрировали еще в одной стране
На "Земле леопарда" в кадр попали следы самой большой и маленькой кошки
На "Земле леопарда" в кадр попали следы самой большой и маленькой

Еще по теме

Маша Вебер: «Когда Юля Волкова увела у меня мужчину, моя жизнь стала лучше»
Новый «Холостяк» Егор Крид предъявляет девушкам жесткие требования
На Сейшелах стартует новое реалити-шоу от создателей "Дома 2" (ФОТО)
Ростовских девушек приглашают на кастинг пятого сезона шоу «Холостяк»