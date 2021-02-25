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Ольга Бузова: «Нужно время, чтобы перестать каждый день плакать. Сердце разбито окончательно»

Ольга Бузова: «Нужно время, чтобы перестать каждый день плакать. Сердце разбито окончательно»

Телеведущая рассталась с Давидом Манукяном в январе этого года, после своего дня рождения. До сих пор вспоминать о теме разрыва Ольге крайне неприятно.


Бузова и Дава начали ругаться еще на Мальдивах, когда отдыхали на новогодних каникулах. По возвращении в Москву ситуация накалилась еще больше, и пара рассорилась окончательно. Звезда сильно переживает, так как, по ее словам, опять столкнулась с предательством.

«Я действительно очень сильно полюбила человека, и мне сейчас сложно и больно. Даже тяжело отвечать на любой вопрос, который касается моей личной жизни. После своего юбилея, который готовила полгода, чтобы собрать всех моих друзей и близких, увидеться и повеселиться, я приняла решение отложить все большие съемки на неопределенный период времени. И спасибо, например, моему другу Андрюше Малахову, который готовил для меня огромный бенефис в своем шоу, что он пошел мне навстречу. Потому что мне сейчас эмоционально очень сложно», — подчеркнула Ольга.

При этом Бузова подчеркивает, что старается не показывать боль и слабость своей многомиллионной аудитории. «Я должна быть сильной, потому что нужна своим родным и своим людям. Сейчас мне нужно время для того, чтобы хотя бы перестать каждый день плакать. Мое сердце разбито окончательно. Хотя мама мне говорит: «У тебя оно было разбитое, его невозможно разбить второй раз». Как выяснилось, возможно. И это еще больнее», — рассказала Ольга.

К слову, в жизни певицы  действительно тянется не самая светлая полоса. Оля очень сильно переживает за сестру, пережившую недавно инсульт, и бабушку, которая лечится от онкологического заболевания. Правда, пожилая родственница артистки уже пошла на поправку. 

«Не хочу делиться ужасами, но наша любовь, вера в то, что все наладится, финансовая и моральная поддержка сделали свое дело. Сейчас бабуле уже лучше. Мама с ней на связи каждый день. Бабушка наконец-то согласилась на сотовый телефон, чему я очень рада. Я просто знаю, как моя бабуля борется и сколько болячек уже преодолела. Она тут мне недавно сказала: «Да ладно, сейчас откроется граница, я чего-то подшаманю, что-то отрежу, маслица долью. В машине же масло меняют, вот и я... Все будет хорошо». И вот это желание жить ее держит», — рассказала Ольга изданию «7 дней».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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