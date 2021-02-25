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Отрицавшего холокост профессора уволили из петербургского вуза

Отрицавшего холокост профессора уволили из петербургского вузаВладимир МатвеевФото: РАНХиГС

Профессора Владимира Матвеева, отрицавшего холокост, уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). Об этом сообщил представитель пресс-службы вуза, передает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что Матвеев был уволен в начале февраля.

В конце января Матвеев заявил на вебинаре для учителей, что холокоста в том объеме, о котором говорят историки, на самом деле не могло быть. На одном из слайдов презентации профессора была надпись: «Геноцид евреев в период 1938-1945 годов был. Холокоста не было!» После появления информации в СМИ ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев заявил, что университет строго накажет Матвеева, если комитет по этике подтвердит отрицание холокоста. Он подчеркнул, что такие взгляды не соответствуют позиции вуза.

По словам главного раввина Санкт-Петербурга Менахема-Мендла Певзнера, высказывание Матвеева можно расценить как реабилитацию нацизма. Он добавил, что еврейская община обратится в прокуратуру.

Матвеев также преподавал в РАНХиГС, однако был уволен приказом от 29 января. 30 января стало известно, что он попал в реанимацию. 3 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейской общиной.

Холокост — процесс уничтожения евреев фашистской Германией, в ходе которого были убиты до шести миллионов человек. Отрицание холокоста является преступлением во многих странах, в том числе в России.

Россия

По материалам: lenta.ru
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