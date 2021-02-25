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Пашинян объявил о прекращении своей акции

Пашинян объявил о прекращении своей акции
Премьер Армении Никол Пашинян объявил о прекращении шествия его сторонников и призвал политические силы республики к консультациям, передает корреспондент РИА Новости.

Пашинян второй раз за день возглавил шествие своих сторонников по улицам Еревана. Его сопровождали супруга, дети, а также усиленные наряды полиции. Полицейские шли в "сцепке" впереди и сзади Пашиняна, таким образом перекрывая доступ к премьеру "нежелательных лиц". За оцеплением шествовал народ в количестве примерно тысячи человек. Премьер провел сторонников по центральным улицам столицы, из открытых окон домов ему либо махали, либо приветствовали свистом.

Спустя примерно час Пашинян заявил о прекращении акции и пригласил политические силы Армении начать консультации. "Мы с сегодняшнего дня прекращаем свои акции и ожидаем, что наши оппозиционные партнеры также прекратят", - сказал премьер. Он сообщил также, что возвращается в здание правительства.


Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

Политика

По материалам: ria.ru
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