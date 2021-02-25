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Пашинян призвал укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Пашинян призвал укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг заявил о намерении укрепить сотрудничество с РФ в сфере безопасности, в частности, в процессе реформирования армии.

Он сообщил, что собирается в четверг подписать решение о формировании возглавляемой министром обороны рабочей группы, которая займется созданием графика дорожной карты реформирования вооруженных сил.

"Хочу подчеркнуть, что мы в этом процессе намерены установить более тесное сотрудничество с нашим партнером номер один в сфере безопасности - Российской Федерацией. Уверены, что в результате указанного процесса это сотрудничество станет более эффективным в сферах безопасности, военного и военно-технического взаимодействия", - заявил Пашинян.

Политика

По материалам: ria.ru
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