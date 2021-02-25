Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Пашинян заявил, что уволенные им военачальники остаются его "братьями"

Пашинян заявил, что уволенные им военачальники остаются его "братьями"

Пашинян заявил, что уволенные им военачальники остаются его "братьями"
Армянский премьер Никол Пашинян, вышедший к своим сторонникам на площади Республики в Ереване, заявил, что требование вооруженных сил о его отставке было эмоциональным решением. Он отметил, что ситуация в стране управляемая.

Говоря об угрозах гражданских столкновений, он отметил, что "опасность столкновений всегда есть, ситуация напряженная". "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов. Но есть вопросы, которые нужно обсуждать обязательно", - отметил премьер.

"Даже те, кого я уволил, остаются моими братьями, солдатами нашей родины", - сказал Пашинян.

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Комитет палаты представителей США призвал к санкциям против Минска
Комитет палаты представителей США призвал к санкциям против Минска
За месяц Украина нарастила долг на полмиллиарда
За месяц Украина нарастила долг на полмиллиарда
Пашинян заявил, что уволенные им военачальники остаются его "братьями"
Пашинян заявил, что уволенные им военачальники остаются его "братьями"
В России за сутки умерли 446 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 446 пациентов с коронавирусом
В России выявили минимум новых случаев коронавируса с октября
В России выявили минимум новых случаев коронавируса с октября
Отрицавшего холокост профессора уволили из петербургского вуза
Отрицавшего холокост профессора уволили из петербургского вуза
Очередная охотница за «холостяком» Тимати: Мария Вебер
Очередная охотница за «холостяком» Тимати: Мария Вебер
Последняя любовь Виктора Проскурина: «То, как именно меня выгнали из квартиры, было шоком»
Последняя любовь Виктора Проскурина: «То, как именно меня выгнали из
Светлые комнаты и много музыки: экскурсия по дому лидера группы «Звери» Романа Билыка
Светлые комнаты и много музыки: экскурсия по дому лидера группы
Экс-министр финансов Маркарова назначена послом Украины в США
Экс-министр финансов Маркарова назначена послом Украины в США
Собянин анонсировал снятие части ограничений в Москве
Собянин анонсировал снятие части ограничений в Москве
Путин обозначил Пашиняну свою позицию по ситуации в Армении
Путин обозначил Пашиняну свою позицию по ситуации в Армении

Топ на сегодня

В США сочли «Северный поток-2» победой Путина
В США сочли «Северный поток-2» победой Путина
В Мексике стартовала вакцинация «Спутником V»
В Мексике стартовала вакцинация «Спутником V»
В Литве жители дома престарелых заразились COVID-19 после вакцинации
В Литве жители дома престарелых заразились COVID-19 после вакцинации
«Спутник V» зарегистрировали еще в одной стране
«Спутник V» зарегистрировали еще в одной стране
На "Земле леопарда" в кадр попали следы самой большой и маленькой кошки
На "Земле леопарда" в кадр попали следы самой большой и маленькой

Еще по теме

Президент Азербайджана оценил ситуацию в Армении
Никол Пашинян стал премьер-министром Армении
Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку
Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС