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Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму

Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму
В администрации Кремля не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявлял, что не исключен вариант досрочных выборов в Госдуму в начале лета, так как этот период был бы более благоприятным.

"Мне, честно говоря, неизвестно о таких активных разговорах. Я слышал высказывание Владимира Вольфовича, но об активности разговоров мне ничего неизвестно, и в администрации таких разговоров не ведется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли в администрации президента идея изменения сроков кампании по выборам в Госдуму.

Единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября, также в этом году должны пройти выборы в Госдуму.

Политика

По материалам: ria.ru
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