Последняя любовь Виктора Проскурина: «То, как именно меня выгнали из квартиры, было шоком»

Влада Некрасова

Ирина Хонда подробно рассказала о том, почему ей пришлось съехать из квартиры бывшего мужа Виктора Проскурина. Как оказалось, женщина была готова к подобному повороту событий.

Виктор Проскурин скончался летом прошлого года. После похорон артиста неожиданно разгорелся скандал: оказалось, что последнюю возлюбленную актера выселили из его квартиры. По документам эта недвижимость принадлежит четвертой супруге артиста Ирине Смуровой, которая решила не отказываться от эксплуатации апартаментов.

«Я находилась в квартире одна. Неожиданно в дверь начали стучать незнакомые люди. Они грозились выбить дверь. Была целая группа людей. Они сказали немедленно выселяться, дав мне на это три дня. И я выселилась. Я ни на что не претендовала. Просто то, как меня выгнали из квартиры было шоком», — поделилась Хонда.

Как оказалось, Виктор Проскурин подарил квартиру Ирине Смуровой еще много лет назад. По мнению друзей, женщина обманом заставила артиста переписать на нее недвижимость. «Вите тогда нужно было делать сложную операцию, после которой он мог не вернуться из больницы. Ирина очень просила его переписать квартиру на нее, чтобы ей досталась недвижимость. И он согласился. Сделал расписку дрожащей рукой. Он, кстати, во время того брака очень выпивал», — рассказал один из приятелей Проскурина.

При жизни актер несколько раз пытался оспорить дарственную, поскольку хотел отдать квартиру единственной дочери. Однако добиться желаемого звезде так и не удалось. Сейчас ни дочь Проскурина, ни Ирина Хонда спорить за недвижимость не собираются.

«Ну, не досталась мне квартира, пусть. Что в этом такого? Для меня это не имело большого значения. Сейчас для меня гораздо важнее установить памятник на могиле папы», — подчеркнула дочь звезды в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Наследница Проскурина Александра призналась, что находится в нормальных отношениях со всеми бывшими женами отца. Она старается не участвовать в конфликтах, чтобы не осквернять память родного человека.