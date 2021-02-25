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Правящая фракция Армении обвинила военных в безответственности

Правящая фракция Армении обвинила военных в безответственности
Правящая фракция в армянском парламенте "Мой шаг" поддержала премьера Армении Никола Пашиняна, назвав призывы к его отставке угрозой безопасности, передает Sputnik Армения.

В фракции заявили, что считают недопустимым "политическое заявление отдельных военных и расценивают его как попытку военного переворота".

"Этот неконституционный шаг направлен на захват власти народа, потрясение государства в этой хрупкой послевоенной ситуации, которая также чревата угрозами внешней безопасности. К сожалению, те, кто отвечает за безопасность страны, сознательно ведут себя безответственно. Фракция "Мой шаг" едина, настроена поддерживать стабильность государства и власть народа, поддерживает премьер-министра. Призываем наших граждан вместе с нами пойти на площадь Республики, мирно, ненасильственным образом реализовать наше конституционное право", - приводит Sputnik Армения заявление фракции.

Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Политика

По материалам: ria.ru
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