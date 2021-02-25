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Президент Азербайджана оценил ситуацию в Армении

Президент Азербайджана оценил ситуацию в Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал ситуацию в Армении как кризис.

Также он заявил, что Армения никогда не была в таком плачевном положении, к подобной ситуации страну привело руководство.

"Армения никогда не была в таком плачевном положении. Это их руководители поставили их в такое положение. И лидеры хунты, руководившей Арменией 20 лет - хунта Кочарян-Саргсян, и пришедшее после нее правительство", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Армении Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Политика

По материалам: ria.ru
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