Россиянам назвали способ улучшить состояние при метеозависимости

Вадим Карасев

Фото: Ведяшкин Сергей / агентство «Москва»

Людям с метеозависимостью во время перепадов атмосферного давления стоит следить за своим рационом. Такой способ улучшить состояние россиянам назвал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени Ломоносова Юрий Гурфинкель, передает РИА Новости.

По его словам, в такие дни нежелательно есть острые и чрезмерно соленые блюда, так как они могут спровоцировать перепады артериального давления. «В такие дни от соли лучше отказаться вообще», — заявил медик.

Гурфникель уточнил, что рацион во время изменений погоды зависит во многом от индивидуальных привычек и вкусов, но предпочтительнее есть в такие периоды овощи, не очень сладкие фрукты и «длинные» углеводы. При этом «короткие» углеводы и продукты, содержащие большое количество сахара, лучше исключить.

Тем, у кого повышенное артериальное давление, стоит в умеренных количествах есть овсяную, кукурузную и другие каши при резких перепадах атмосферного давления.

Ранее Гурфникель рассказал, что перепады давления могут привести к нарушениям сна у метеозависимых людей, поэтому при резких изменениях погоды лучше ограничить физическую и умственную активность. Он объяснил, что в такие периоды увеличивается вязкость крови, ее движение в капиллярах замедляется, а содержание кислорода падает, поэтому в ткани поступает его меньшее количество. В результате это может привести к скачкам артериального давления и нарушениям сна.