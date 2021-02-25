Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянам назвали способ улучшить состояние при метеозависимости

Россиянам назвали способ улучшить состояние при метеозависимости

Россиянам назвали способ улучшить состояние при метеозависимостиФото: Ведяшкин Сергей / агентство «Москва»

Людям с метеозависимостью во время перепадов атмосферного давления стоит следить за своим рационом. Такой способ улучшить состояние россиянам назвал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени Ломоносова Юрий Гурфинкель, передает РИА Новости.

По его словам, в такие дни нежелательно есть острые и чрезмерно соленые блюда, так как они могут спровоцировать перепады артериального давления. «В такие дни от соли лучше отказаться вообще», — заявил медик.

Гурфникель уточнил, что рацион во время изменений погоды зависит во многом от индивидуальных привычек и вкусов, но предпочтительнее есть в такие периоды овощи, не очень сладкие фрукты и «длинные» углеводы. При этом «короткие» углеводы и продукты, содержащие большое количество сахара, лучше исключить.

Тем, у кого повышенное артериальное давление, стоит в умеренных количествах есть овсяную, кукурузную и другие каши при резких перепадах атмосферного давления.

Ранее Гурфникель рассказал, что перепады давления могут привести к нарушениям сна у метеозависимых людей, поэтому при резких изменениях погоды лучше ограничить физическую и умственную активность. Он объяснил, что в такие периоды увеличивается вязкость крови, ее движение в капиллярах замедляется, а содержание кислорода падает, поэтому в ткани поступает его меньшее количество. В результате это может привести к скачкам артериального давления и нарушениям сна.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Авторитет учителя – лучшая защита от буллинга
Авторитет учителя – лучшая защита от буллинга
Раскрыты приоритеты Камалы Харрис во внешней политике
Раскрыты приоритеты Камалы Харрис во внешней политике
Пентагон рассказал о присутствии экстремистов среди военных
Пентагон рассказал о присутствии экстремистов среди военных
Ольга Бузова: «Нужно время, чтобы перестать каждый день плакать. Сердце разбито окончательно»
Ольга Бузова: «Нужно время, чтобы перестать каждый день плакать.
Анна Грачевская: «Смерть Бориса – это ошибка врачей!»
Анна Грачевская: «Смерть Бориса – это ошибка врачей!»
Врачи серьезно опасаются за здоровье Бориса Щербакова
Врачи серьезно опасаются за здоровье Бориса Щербакова
Казахстан потребовал от завода по выпуску Lada вернуть деньги
Казахстан потребовал от завода по выпуску Lada вернуть деньги
Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней бедностью в Китае
Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней бедностью в Китае
Российские компании усилили скупку долларов
Российские компании усилили скупку долларов
Звезда «Матильды» рассказала об использовании ее лица в детском порно
Звезда «Матильды» рассказала об использовании ее лица в детском порно
Украинский военный ранен из-за обстрела возле Южного на Донбассе
Украинский военный ранен из-за обстрела возле Южного на Донбассе
Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию в онкологической клинике
Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию в онкологической

Топ на сегодня

Перенесший операцию Дава еле разговаривает — видео из больницы
Перенесший операцию Дава еле разговаривает — видео из больницы
В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию
В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному
Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Путин пообещал президенту Киргизии помощь в борьбе с пандемией COVID-19
Путин пообещал президенту Киргизии помощь в борьбе с пандемией
ЦИК подготовил интерактивный справочник российских партий
ЦИК подготовил интерактивный справочник российских партий

Еще по теме

Ученые назвали самый простой способ снижения повышенного артериального давления
Повышенное артериальное давление и перепады давления в атмосфере: какая опасность грозит гипертоникам, рассказал специалист
Вместо таблеток: ученые советуют употреблять всего два продукта для снижения повышенного артериального давления
Доктор Мясников посоветовал россиянам следить за мочой