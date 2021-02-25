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Российские компании усилили скупку долларов

Российские компании усилили скупку долларовФото: Pavlo Conchar / Getty Images

В январе валютные средства компаний в российских банках выросли на 2,5 процента. По состоянию на конец месяца они достигли 163,1 миллиарда долларов, это максимум с апреля 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Центробанка.

Рост обеспечил приток валюты на текущие счета, выросшие сразу на 12,1 процента за месяц. В то же время с банковских вкладов юридические лица валюту забирали. За тот же период их общий объем сократился на 2,2 процента, до 104,2 миллиарда долларов.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов ожидает, что в ближайшие месяцы ситуация изменится. По его словам, в притоке валюты виноваты нефтегазовые компании и по мере реализации финансовых годовых планов они начнут забирать средства.

Между тем физические лица, напротив, начали возвращаться в рубль. В январе после двух месяцев роста валютных средств наблюдалось их снижение на 0,5 миллиарда, до 91,6 миллиарда долларов. Россияне забрали со вкладов 943 миллиона долларов, а пополнили их на 456 миллионов. В общей сложности валютные средства клиентов российских банков в январе достигли 269 миллиардов долларов. Это максимум с начала февраля 2018 года.

Ранее Минфин сообщил, что Россия изменила структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю активов в долларе и евро с 45 до 35 процентов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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