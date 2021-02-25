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Российский врач рассказала о воздействии магнитных бурь на здоровье

Российский врач рассказала о воздействии магнитных бурь на здоровьеФото: Irina Shatilova / Legion-media.ru

Магнитные бури могут вызывать определенные реакции у тех, кто страдает от тех или иных заболеваний сердца и сосудов. О воздействии этого явления на здоровье рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в разговоре с телеканалом «Москва 24».

По ее словам, у одних людей могут возникать определенные сосудистые реакции, в связи с чем в группе риска оказываются те, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и заболеваниями органов дыхания. Другие могут испытывать чувство апатии, связанное с понижением давления и замедлением частоты сердечных сокращений.

Для улучшения самочувствия в период магнитных бурь Романенко посоветовала высыпаться, правильно питаться и не употреблять алкоголь и кофе. «К любым капризам погоды организм практически здорового человека готов», — отметила врач.

Ранее доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени Ломоносова Юрий Гурфинкель посоветовал людям с метеозависимостью во время перепадов атмосферного давления внимательнее следить за своим рационом.

Россия

По материалам: lenta.ru
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