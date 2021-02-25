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Российский врач развеяла популярный миф о жвачке

Российский врач развеяла популярный миф о жвачкеФото: Unsplash

Российский врач-диетолог Алина Будаковская развеяла популярный миф об опасности проглатывания жвачки. Об этом сообщает «Москва 24».

«Жвачка мягкой консистенции, ее компоненты действительно не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и выходят транзитом естественным путем», — заявила она.

При этом не стоит использовать жвачку для борьбы с неприятным запахом изо рта, так как он может указывать на различные заболевания, в том числе хеликобактерную инфекцию желудка, которая может развиться в язву.

Кроме того, нельзя использовать жвачку более 10 минут. Из-за этого можно лишиться зубной пломбы, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Она может вызывать перенапряжение жевательных мышц, что может привести к асимметрии лица и головным болям.

Ранее гастроэнтеролог Алексей Буеверов предупредил, что из-за постоянного употребления жвачки может возникнуть диарея. Он объяснил, что жвачка содержит вещество ксилит, оказывающее послабляющее действие. Продукт также провоцирует выделение слюны и желудочного сока.

Россия

По материалам: lenta.ru
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