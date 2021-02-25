Российским пенсионерам подготовили новую льготу

Вадим Карасев

Российские попечители-пенсионеры и опекуны, проживающие на севере, смогут получить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно — такую льготу планируют ввести депутаты Госдумы, разработавшие соответствующий законопроект.

Как сообщает "Российская газета", сейчас вокруг этой выплаты ведутся судебные споры — Верховный суд вынес насчет нее два противоположных решения. Сначала было решено, что опекунов и попечителей следует считать работающими гражданами, получающими вознаграждения. Затем ВС определил, что выплата заявителю все же полагается, учитывая разную правовую природу договора о приемной семье и гражданско-правового договора возмездного оказания услуг.

Если закон будет принят, коллизия решений ВС окажется устранена. Пенсионеры, создавшие приемные семьи, больше не будут находиться в неравных условиях по отношению к другим гражданам, получающим возмещения в связи с работой или проживанием в экстремальных климатических условиях.