Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российским пенсионерам подготовили новую льготу

Российским пенсионерам подготовили новую льготу

Российские попечители-пенсионеры и опекуны, проживающие на севере, смогут получить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно — такую льготу планируют ввести депутаты Госдумы, разработавшие соответствующий законопроект.

Как сообщает "Российская газета", сейчас вокруг этой выплаты ведутся судебные споры — Верховный суд вынес насчет нее два противоположных решения. Сначала было решено, что опекунов и попечителей следует считать работающими гражданами, получающими вознаграждения. Затем ВС определил, что выплата заявителю все же полагается, учитывая разную правовую природу договора о приемной семье и гражданско-правового договора возмездного оказания услуг.

Если закон будет принят, коллизия решений ВС окажется устранена. Пенсионеры, создавшие приемные семьи, больше не будут находиться в неравных условиях по отношению к другим гражданам, получающим возмещения в связи с работой или проживанием в экстремальных климатических условиях.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Авторитет учителя – лучшая защита от буллинга
Авторитет учителя – лучшая защита от буллинга
Раскрыты приоритеты Камалы Харрис во внешней политике
Раскрыты приоритеты Камалы Харрис во внешней политике
Пентагон рассказал о присутствии экстремистов среди военных
Пентагон рассказал о присутствии экстремистов среди военных
Ольга Бузова: «Нужно время, чтобы перестать каждый день плакать. Сердце разбито окончательно»
Ольга Бузова: «Нужно время, чтобы перестать каждый день плакать.
Анна Грачевская: «Смерть Бориса – это ошибка врачей!»
Анна Грачевская: «Смерть Бориса – это ошибка врачей!»
Врачи серьезно опасаются за здоровье Бориса Щербакова
Врачи серьезно опасаются за здоровье Бориса Щербакова
Казахстан потребовал от завода по выпуску Lada вернуть деньги
Казахстан потребовал от завода по выпуску Lada вернуть деньги
Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней бедностью в Китае
Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней бедностью в Китае
Российские компании усилили скупку долларов
Российские компании усилили скупку долларов
Звезда «Матильды» рассказала об использовании ее лица в детском порно
Звезда «Матильды» рассказала об использовании ее лица в детском порно
Украинский военный ранен из-за обстрела возле Южного на Донбассе
Украинский военный ранен из-за обстрела возле Южного на Донбассе
Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию в онкологической клинике
Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию в онкологической

Топ на сегодня

Перенесший операцию Дава еле разговаривает — видео из больницы
Перенесший операцию Дава еле разговаривает — видео из больницы
В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию
В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному
Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Путин пообещал президенту Киргизии помощь в борьбе с пандемией COVID-19
Путин пообещал президенту Киргизии помощь в борьбе с пандемией
ЦИК подготовил интерактивный справочник российских партий
ЦИК подготовил интерактивный справочник российских партий

Еще по теме

В КПРФ предложили оплачивать пенсионерам-опекунам с Крайнего Севера проезд к месту отдыха
Пенсионерам с Севера могут оплатить проезд к местам отдыха за границей
Камчатские пенсионеры получат компенсацию за капремонт
Минтруд предложил по-новому компенсировать северянам проезд на отдых