Собянин анонсировал снятие части ограничений в Москве

Вадим Карасев

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Часть ограничительных мер в Москве, введенных в связи с пандемией коронавируса, могут снять в ближайшие один-два месяца, анонсировал мэр столицы Сергей Собянин. Его цитирует РИА Новости в четверг, 25 февраля.

В частности, речь идет о запрете на проведение фестивалей, уточнил он.

Градоначальник подчеркнул, что от ограничений можно будет отказаться только в случае дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации в городе. «Мы видим (...) устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день», — сказал он.

Ранее Собянин говорил, что основные оставшиеся ограничения по коронавирусу в столице могут быть сняты к маю. Аналогичные сроки называла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, говоря об отмене большей части ограничений по всей стране.

В конце января Собянин выпустил указ о снятии запрета на работу ресторанов и других заведений индустрии развлечений после 23:00. Правила по рассадке гостей, установленные Роспотребнадзором, оставили в силе. Ранее в том же месяце был отменен запрет на работу музеев, библиотек и других учреждений культуры. К очному обучению вернулись учащиеся колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования.

За последние сутки в Москве выявили 1406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.