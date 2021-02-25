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Собянин допустил ослабление ограничений из-за COVID-19 через два месяца

Собянин допустил ослабление ограничений из-за COVID-19 через два месяца
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что городские власти через один-два месяца отменят некоторые ограничения по COVID-19.

По его словам, это произойдет, если сохранится тренд на снижение заболеваемости.


"Хотя количество заболевших еще достаточно приличное — около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день — но тем не менее, еще недавно их было 1700. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если будет такой тренд, мы снимем эти ограничения", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

В частности, в Москве могут вновь разрешить городские фестивали.


По последним данным оперативного штаба, за сутки в столице выявили 1406 новых случаев заболевания COVID-19, 734 человека госпитализированы. При этом 2092 пациента выздоровели. Скончались 47 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Сейчас в городе необходимо носить маску и перчатки в магазинах, общественном транспорте и других многолюдных местах. Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, не сделавшие прививку от коронавируса, а также беременные женщины должны соблюдать домашний режим. Театры, концертные залы, кинотеатры, детские развлекательные центры, музеи и другие учреждения культуры и спорта могут принимать половину посетителей от общей вместимости.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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