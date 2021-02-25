Светлые комнаты и много музыки: экскурсия по дому лидера группы «Звери» Романа Билыка

Анастасия Иванова

Рома Билык давно является владельцем собственной недвижимости. Дом артист обустраивал вместе с женой: здесь место нашлось и для дорогой мебели, и для музыкальных инструментов.

Роман Билык — человек достаточно закрытый. Артист редко дает интервью, а в свой дом журналистов не впускает, в принципе. Однако для Светланы Бондарчук и ее YouTube-шоу «Света вокруг света» певец сделал исключение. Он и его жена Марина давали интервью в огромной гостиной собственного дома.

Эта комната является сердцем особняка. Стены здесь выкрашены в белый цвет, а вот мебель и шторы оформлены в синей гамме. Также в гостиной нашлось место для камина. На стенах висит несколько укулеле и музыкальных наград Романа. За порядком в доме следит Марина. Женщина не скрывает, что роль хранительницы очага ее смущает.

«Да, я домохозяйка! Звучит не очень, многим и не нравится. Можно встретить негатив на эту тему, и он меня задевает. Вроде как надо приносить какую-то пользу обществу», — поделилась супруга артиста.

А вот Романа совершенно не смущает, что его жена проводит все свободное время с детьми. Наоборот, ему нравится, что супруга посвящает себя домашним делам и заботе о близких . Светлане Бондарчук удалось познакомиться и с наследницами лидера группы «Звери». Комнаты 13-летней Оли и пятилетней Зои расположены на втором этаже дома.

Спальня младшей наследницы оформлена в розовых тонах: на стенах красуются обои с цветочным рисунком, а вся комната буквально завалена игрушками. Как оказалось, Зоя уже проявляет большой интерес к изобразительному искусству, рисует картины, которые папа заботливо хранит в отдельном помещении.

«Зоя всегда все делает очень быстро. Точно знает, как должна выглядеть картина. И если она сказала, что рисунок закончен, значит — все. Больше она к нему не вернется. Мне особенно дорога ее картина «Крокодил» — хорошо получилась», — рассказал музыкант.

Роман и Марина показали и кухню, которая также оформлена в светлых тонах. На холодильнике красуются магниты, привезенные парой из разных уголков планеты. «Мы очень любим путешествовать. Новый год обычно справляем на Канарских островах. Увозим детей к солнцу сразу же, как только начинаются каникулы. По России тоже любим путешествовать. Я в основном сижу за рулем, а Рома работает в качестве навигатора», — подчеркнула супруга музыканта.

А вот светские мероприятия влюбленные посещают редко. Как оказалось, Марине никогда не нравилось чрезмерное внимание, прикованное к их семье. Именно поэтому свободное время супруги предпочитают проводить не на вечеринках, а дома в компании детей.